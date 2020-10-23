Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко не в восторге от идеи создания элитного клубного турнира.

"Идея создания Европейской Суперлиги несет большую опасность тому футболу, к которому мы привыкли. Страны вроде Украины будут страдать и еще больше отдаляться от процветающей элиты.

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Концепция изменений должна предусматривать развитие футбола на всех уровнях", – написал Шевченко в Twitter.

Напомним, ранее президент мадридского Реала Флорентино Перес высказал идею о создании Суперлиги, в которую должны войти сильнейшие клубы Европы.

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