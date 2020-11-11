"На жаль, ми нічого не вирішуємо як гравці. Ми просто маріонетки ФІФА і УЄФА. Якби існувала спілка гравців, ми б не грали Лігу націй і не провели б Суперкубок Іспанії в Саудівській Аравії.

"Україна віддалятиметься від процвітаючої еліти", – Шевченко категоричний щодо створення Європейської Суперліги

Ці змагання спрямовані на те, щоб висмоктати все з точки зору фінансів. Але я прихильник залишати такі речі, якщо вони хороші. Національні першості з Лігою чемпіонів, чемпіонатом світу і чемпіонатом Європи – найкращі товари.

Що стосується ідеї створення Суперліги, то зі спортивної точки зору це, безумовно, було б цікаво, тому що були б лише найкращі ігри. Рейтинги будуть хорошими. Але розрив між великими і маленькими клубами буде ще більшим. Це не завжди означає більше, швидше і ще більше грошей", – сказав Кроос в ефірі подкасту "Einfach mal Luppen".

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