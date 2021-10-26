"Мы хотим выступить как можно удачнее, но все прекрасно понимают, что Кубок – это игра на выбывание. Проиграл – вылетел, победил – прошел дальше. Мы будем стараться пройти максимально дальше.

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Александрия – команда интересная, очень организованная, имеет в своем составе хороший подбор игроков, мобильная, любит быстро переходить от защиты к атаке. В защите действуют очень компактно, перекрывают все зоны, поэтому, как я до этого и сказал, игра будет очень интересной.

Успели ли мы восстановиться после матча с Ингульцом? Мы с Александрией в одинаковом положении. Они также играли, но у них преимущество, они играли на два с половиной часа раньше", – цитирует Кривенцова официальный сайт Металлиста 1925.

Напомним, кубковое противостояние между харьковской и александрийской командами состоится уже сегодня, 26 октября. Начало встречи в 19.30.

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