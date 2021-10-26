"Ми бажаємо виступити якомога вдаліше, але всі чудово розуміють, що Кубок – це гра на вибування. Програв – вилетів, переміг – пройшов далі. Ми будемо старитися пройти максимально далі.

Кривенцов – про розгромну перемогу над Інгульцем: Металіст 1925 завжди б'ється та штовхається

Олександрія – команда цікава, дуже організована, має у своєму складі хороший підбір гравців, мобільна, любить швидко переходити від захисту до атаки. В захисті діють дуже компактно, перекривають всі зони, тому, як я до цього й сказав, гра буде дуже цікавою.

Чи встигли ми відновитися після матчу з Інгульцем? Ми з Олександрією в однаковому становищі. Вони також грали, але в них перевага, вони грали на дві з половиною години раніше", – цитує Кривенцова офіційний сайт Металіста 1925.

Нагадаємо, кубкове протистояння між харківською та олександрійською командами відбудеться вже сьогодні, 26 жовтня. Початок зустрічі о 19:30.

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