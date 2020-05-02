Кривенцов: Был готов возглавить первую команду Шахтера, но получилось по-другому

Бывший наставник Шахтера U-19 Валерий Кривенцов рассказал о начале тренерской работы и уходе из донецкого клуба.

"В течение карьеры я неплохо заработал и вложил деньги в бизнес – у меня было три фирмы. Однако мне не хватало эмоций – матчей, побед и поражений. Я очень скучал без футбола, и первое что сделал – стал ходить на стажировку в академию Шахтера.

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Впоследствии помогал там Анатолию Раденко, а затем начал работу с командами U-15 и U-16, где помогал Сергею Ковалеву. В конце концов, сам возглавил этот коллектив и дошел с ним до U-19. Пройдя все ступени в тренерской карьере в клубе и, достигнув положительного результата, я готов был возглавить первую команду Шахтера. Получилось по-другому. Но мы тогда хорошо попрощались с руководством клуба", – сказал Кривенцов изданию Footboom.

Напомним, в 2015 году Шахтер U-19 под руководством Кривенцова дошел до финала Юношеской лиги УЕФА и завоевал золото во внутреннем первенстве. С 2016-го специалист возглавлял молодежный состав, который в сезоне-2017/18 стал чемпионом Украины. В июне 2019 года покинул "горняков".

В статусе игрока Кривенцов провел за Шахтер 10 сезонов, был капитаном команды и трижды завоевывал Кубок Украины. Завершил карьеру в 2006 году.

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