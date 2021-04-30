"Нам необходимо выиграть все последующие матчи, чтобы остаться на второй строчке и в следующем сезоне решать свои задачи в чемпионате.

Шахтер – СК Днепр-1: форвард "горняков" выделил главную опасность команды Йовичевича

СК Днепр-1 – команда, которая играет в футбол. Не просто бей-беги, а пытаются выйти из обороны за счет короткого и среднего паса. У них много классных футболистов. Они набрали отличную форму. Сейчас это хорошая команда в чемпионате", – сказал Кривцов в комментарии Shakhtar News.

Напомним, поединок с подопечными Йовичевича состоится 1 мая в 17:00. Шахтер после 23-х туров идет в турнирной таблице УПЛ вторым, имея в своем активе 45 очков, СК Днепр-1 с 29-ю пунктами – восьмой.

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