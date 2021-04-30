"Нам необхідно виграти всі наступні матчі, щоб залишитися на другій сходинці і з наступного сезону вирішувати свої завдання в чемпіонаті.

Шахтар – СК Дніпро-1: форвард "гірників" виділив головну небезпеку команди Йовічевіча

СК Дніпро-1 – команда, яка грає в футбол. Не просто бий-біжи, а намагаються вийти з оборони за рахунок короткого і середнього пасу. У них багато класних футболістів. Вони набрали чудову форму. Зараз це хороша команда в чемпіонаті", – сказав Кривцов у коментарі Shakhtar News.

Нагадаємо, поєдинок з підопічними Ігора Йовічевіча відбудеться 1 травня о 17:00. Шахтар після 23-х турів йде у турнірній таблиці УПЛ другим, маючи у своєму активі 45 очок, СК Дніпро-1 з 29-ма пунктами – восьмий.

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