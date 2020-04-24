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Кривцов рассказал, какой игрок Шахтера имеет наибольшие шансы стать тренером

20:36 63 Читати українською
Кривцов рассказал, какой игрок Шахтера имеет наибольшие шансы стать тренером
Сергей Кривцов / ФК Шахтер

Защитник Шахтера Сергей Кривцов поделился мыслями о перспективах стать на тренерскую стезю.

"При Каштру футбол не сильно изменился. Играем в такой же атакующий футбол, который нравится болельщикам. Нам главное выполнять установки тренера и быть единым целым.

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Думаю, больше всего шансов стать тренером у Тараса Степаненко. Знаю, он смотрит курсы Барселоны. Он – тренер нового поколения, не того, кто бегает тесты Купера", – сказал Кривцов в эфире клубной странице в социальной сети Instagram.

Напомним, Кривцов и Степаненко перешли в Шахтер из запорожского Металлурга в 2010 году.

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Теги
Сергей Кривцов Сергей Кривцов Шахтер Шахтер Тарас Степаненко Тарас Степаненко Луиш Каштру Луиш Каштру
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