Кривцов оценил шансы Шахтера и Динамо в матче 1/8 Кубка Украины

Защитник Шахтера Сергей Кривцов поделился ожиданиями от матча против Динамо в рамках 1/8 Кубка Украины.

"О ничьей Динамо с Карпатами мы узнали уже в раздевалке после нашего матча. Конечно, ничья киевлян – это хорошо для нас, но это не сглаживает того момента, что мы должны были брать три очка в матче с Александрией. Мы не хотим терять свои очки. То, что оступилось Динамо или другая команда, должно быть второстепенным для нас.

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Считаю, мы в одинаковых условиях. Шахтер, как и Динамо, готовится к этому матчу в Киеве, мы не будем тратить время на переезды, поэтому, уверен, успеем подготовиться к этой игре. Нас и болельщиков ждет интересный матч, в котором каждый будет биться за победу", – сказал Кривцов в комментарии Команда№1.

Напомним, матч Динамо – Шахтер состоится уже завтра (30 октября), начало в 19:30 по киевскому времени.

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