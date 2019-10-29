Кривцов оцінив шанси Шахтаря та Динамо у матчі 1/8 Кубка України

Захисник Шахтаря Сергій Кривцов поділився очікуваннями від матчу проти Динамо в рамках 1/8 Кубка України.

"Про нічию Динамо з Карпатами ми дізналися вже в роздягальні після нашого матчу. Звичайно, нічия киян – це добре для нас, але це не згладжує того моменту, що ми повинні були брати три очки в матчі з Олександрією. Ми не хочемо втрачати свої очки. Те, що оступилося Динамо або інша команда, має бути другорядним для нас.

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Вважаю, ми в однакових умовах. Шахтар, як і Динамо, готується до цього матчу в Києві, ми не будемо витрачати час на переїзди, тому, впевнений, встигнемо підготуватися до цієї гри. Нас і вболівальників чекає цікавий матч, в якому кожен буде битися за перемогу", – сказав Кривцов у коментарі Команда№1.

Нагадаємо, матч Динамо – Шахтар відбудеться вже завтра (30 жовтня), початок о 19:30 за київським часом.

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