"Вчера мне сделали МРТ, мы сразу после игры поехали в клинику. Связки вроде бы целые, но есть вопрос: почему колено отекшее. Завтра в Риме будем встречаться с профессором одной из клиник, и исходя из этого осмотра, будем определяться, что делать дальше.

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Я остался в Риме, потому что смысла лететь в Киев нет, если нужна какая-то операция, то ее можно будет сделать здесь. В момент травмы я почувствовал неприятное ощущение, будто колено ушло назад. А потом ощутил какую-то нестабильность в суставе. Никакой сильной боли не было, но было ощущение резкого дискомфорта – колено сразу опухло.

Если подводить итоги Евро-2020, то это был первый большой турнир для меня со сборной Украины. Хотелось дойти как можно дальше. И все же, на этом Евро, несмотря на последнюю игру, мы показали себя хорошо. К сожалению, нам не хватило сил и мощности в матче против сборной Англии. Но мы не отказывались от своей игры, пытались играть в свой футбол. Просто на данный момент мы слабее, чем сборная Англии", – цитирует Сергея Кривцова Фокус.

Напомним, Кривцов вышел на игру в стартовом составе, однако получил травму на 33-й минуте. Сборная Украины болезненно проиграла Англии в четвертьфинале Евро-2020 со счетом 0:4.

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