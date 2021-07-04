Захисник збірної України Сергій Кривцов розповів, що сталося з його коліном під час матчу 1/4 фіналу Євро-2020 проти Англії.

"Вчора мені зробили МРТ, ми одразу після гри поїхали в клініку. Зв'язки начебто цілі, однак є питання: чому набрякло коліно. Завтра в Римі зустрінемося з професором однієї клініки, і виходячи з цього, визначимося, що робити далі.

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Я залишився в Римі, тому що сенсу летіти до Києва немає, якщо буде необхідно провести операцію, то її можна зробити тут. У момент травми в мене було неприємне відчуття, наче коліно пішло назад. Потім відчув якусь нестабільність у суглобі. Ніякого сильного болю не було, але було відчуття несподіваного дискомфорту – коліно одразу набрякло.

Якщо підбивати підсумки Євро-2020, то це був перший великий турнір для мене зі збірною України. Хотілося дійти якомога далі. І все ж, на цьому Євро, незважаючи на останню гру, ми показали себе добре. На жаль, нам не вистачило сил і потуги в матчі проти збірної Англії. Але ми не відмовлялися від своєї гри, намагалися грати в свій футбол. Просто наразі ми слабші, ніж збірна Англії", – цитує Сергія Кривцова Фокус.

Нагадаємо, Кривцов вийшов на гру в стартовому складі, однак отримав травму на 33-й хвилині. Збірна України болісно програла Англії в чвертьфіналі Євро-2020 з рахунком 0:4.

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