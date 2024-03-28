Как известно, из-за полномасштабного вторжения России украинские клубы и сборная уже третий год не могут играть дома и проводят номинально домашние поединки в других странах. Кривбасс уже планирует еврокубковый сезон 2024/25, если команда Юрия Вернидуба таки удержится на верхних позициях таблицы.

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"Мы сейчас уже планируем еврокубки. Где-то людей ищем дополнительно в команду, где-то расширяемся. Много работы. Надо подходить готовыми.

Где мы планируем играть? Сейчас смотрим и уже конкретнее прорабатываем вариант играть в Германии. Во-первых, там по духу много похожих промышленных городов, таких как Кривой Рог. Во-вторых, много клубов с похожей историей. Даже гранды, которые находятся сейчас на грани исчезновения. Для них история с возрождением Кривбасса – как лучик надежды, что и у них все будет хорошо. Пусть через 7 лет, но все будет.

Также рассматривали вариант играть в Польше и даже в Англии. Да, Британия – это далеко, но там сильно любят футбол, и в целом очень поддерживают Украину, поэтому мы еще можем вернуться к этому варианту", – рассказал Гагарин в эфире Україна на часі.

Напомним, Кривбасс сейчас занимает второе место в турнирной таблице УПЛ. Команда Юрия Вернидуба в 21-м матче набрала 43 очка. Столько же у Шахтера, который имеет две игры в запасе. Динамо отстает от криворожан на 5 пунктов, но сыграло на три поединка меньше.

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