Як відомо, через повномасштабне вторгнення Росії українські клуби і збірна вже третій рік не можуть грати вдома і проводять номінально домашні поєдинки в інших країнах. Кривбас вже планує єврокубковий сезон 2024/25, якщо команда Юрія Вернидуба таки втримається на верхніх позиціях таблиці.

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"Ми зараз вже плануємо єврокубки. Десь людей шукаємо додатково в команду, десь розширюємося. Багато роботи. Треба підходити готовими.

Де ми плануємо грати? Наразі дивимося і вже конкретніше пропрацьовуємо варіант грати в Німеччині. По-перше, там по духу багато схожих промислових міст, таких як Кривий Ріг. По-друге, багато клубів зі схожою історією. Навіть гранди, які знаходяться зараз на межі зникнення. Для них історія з відродженням Кривбаса – як промінець надії, що і в них все буде добре. Нехай через 7 років, але все буде.

Також розглядали варіант грати в Польщі та навіть в Англії. Так, Британія – це далеко, але там сильно люблять футбол, та й в цілому дуже підтримують Україну, тому ми ще можемо повернутися до цього варіанту", – розповів Гагарін в ефірі Україна на часі.

Нагадаємо, Кривбас наразі посідає друге місце в турнірній таблиці УПЛ. Команда Юрія Вернидуба у 21-му матчі набрала 43 очки. Стільки ж у Шахтаря, який має дві гри в запасі. Динамо відстає від криворіжців на 5 пунктів, але зіграло на три поєдинки менше.

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