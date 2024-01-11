Кривбас на своєму офіційному сайті повідомив про домовленість ще з трьома клубами щодо проведення спарингів на зборах в іспанському Аліканте. Усі майбутні суперники криворіжців – із Європи.

Кривбас офіційно підписав зіркового новачка

Так, підопічні Юрія Вернидуба зустрінуться з угорським Ференцварошем (25 січня), данським Хорсенсом (3 лютого) та Брентфордом Б, за який грає Єгор Ярмолюк (щоправда, в цьому сезоні він регулярно виступає у складі основної команди) (6 лютого). Раніше повідомлялось, що Кривбас також зіграє з польським П'ястом (28 січня), данським Віборгом (10 лютого) та іспанською Мурсією (13 лютого).

Лідер УПЛ вирушить до Іспанії на збори 13 січня. Загалом заплановано близько десяти контрольних матчів, про решту оголосять згодом.

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