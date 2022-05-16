Германия, Вторая Бундеслига, 34-й тур

Ганза – Гамбург – 2:3

Голы: Найдгарт, 13, Фреде, 90+1 – Глацель, 50, Шонлау, 75, Кауфманн, 85

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Накануне в заключительном туре второго по силе дивизиона Ганза на собственном поле уступила Гамбургу и позволила шестикратным чемпионам Германии побороться за элиту в периходном матче с Гертой. Украинский нападающий ростокцев Даниил Сикан вышел в основу и стал соавтором первого гола.

Ворвавшись с мячом в штрафную левым флангом он добежал до линии ворот и, казалось, уже выпустил сферу. Однако в последний момент в падении сумел протолкнуть мяч в центр вратарской на Найдгарта, который замкнул прострел уже в пустые ворота. После перерыва Ганза пропустила трижды и сумела сократить до минимума лишь в добавленное время. Кстати, на 41-й минуте наш соотечественник получил предупреждение.

Для Сикана, с конца января выступающего за немецкий клуб на правах аренды, это третье результативное действие в сезоне. В 11 сыгранных матчах он забил одигн гол и отдал два ассиста.

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