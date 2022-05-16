Українці по всьому світу продовжують привертати увагу до трагічних подій у нашій державі.

Головний тренер жіночої команди Кривбас Аліна Стеценко та футболістка Любов Мозга зустрілися з канцлером Німеччини Олафом Шольцем, повідомляє офіційний сайт криворізької команди.

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Прем'єр-міністр відвідав захід благодійної організації "Blau-Gelbes-Kreuz", куди місцеві волонтери запросили також представників українського клубу. Наші співвітчизниці розповіли Шольцу про перший день війни, коли команда Кривбас планувала виїхати на тренувальні збори до Туреччини та сьогоднішні події в Україні.

Нагадаємо, нині Стеценко та Мозга тренуються разом із жіночою командою Кельна.

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