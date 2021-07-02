Он станет вторым бразильцем в истории клуба и десятым новичком в летнее межсезонье, сообщает официальный сайт Кривбасса.

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Вагнер Гонсалвеш является воспитанником французкой Бастии, однако родился в Бразилии и имеет двойное гражданство: бразильское и французское. На профессиональном уровне он дебютировал в сентябре 2014-го. Последним клубом 25-летнего полузащитника был СК Днепр-1, к которому он присоединился в январе 2021-го. Ранее он также выступал за Бастию, грузинское Сабуртало, Серкль Брюгге и Динамо Батуми.

Напомним, в последнем сезоне УПЛ Вагнер провел 3 матча, отметившись 1 забитым мячом.

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