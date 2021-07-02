Він стане другим бразильцем в історії клубу та десятим новачком у літнє міжсезоння, повідомляє офіційний сайт Кривбасу.

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Вагнер Гонсалвеш є вихованцем французької Бастії, проте народився у Бразилії і має подвійне громадянство: бразильське та французьке. На професіональному рівні він дебютував у вересні 2014-го. Останнім клубом 25-річного півзахисника був СК Дніпро-1, до якого він приєднався у січні 2021-го. Раніше він також виступав за Бастію, грузинське Сабуртало, Серкль Брюгге та Динамо Батумі.

Нагадаємо, у останньому сезоні УПЛ Вагнер провів 3 матчі, відзначившись 1 забитим м'ячем.

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