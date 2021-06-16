33-летний левый защитник и 28-летний полузащитник стали первыми трансферами криворожского клуба в летнее межсезонье, сообщает официальный сайт Кривбасса.

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За последние 5 лет Андрей Мостовой выступал за Десну. В составе черниговской команды он провел 138 матчей. В сезоне УПЛ 2020/21 Мостовой сыграл 20 матчей, отметившись одним забитым мячом и одним ассистом. 30 июня у него заканчивается контракт с северянами, руководство клуба не предложило футболисту нового соглашения. В карьере Андрея были также выступления за Львов (42 матча) и кропивницкую Зирку (67 игр).

Артем Щедрый является воспитанником донецкого Олимпика. Он выступал за Ингулец с 2018-го. В сезоне 2020/21 Щедрый сыграл в 17 матчах во всех турнирах, отметившись двумя ассистами. Его контракт с кропивницкой командой был рассчитан до декабря 2021.

Напомним, по результатам сезона 2020/21 Второй лиги Кривбасс получил путевку в Первую лигу. Команда одержала 50 очков в 22 играх, заняв второе место группы Б.

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