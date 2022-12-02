Чорноморець у перенесеному матчі 7-го туру УПЛ не зміг зачепитися за очки, зазнавши поразки від Кривбаса (0:1). Звіт читайте на "Футбол 24".

Кривбас завершував рік виїзним матчем проти Чорноморця. У випадку тріумфу підопічні Юрія Вернидуба зазимували б аж на восьмій позиції в турнірній таблиці – неймовірний результат, враховуючи перебування в зоні вильоту протягом більшої частини першого кола УПЛ. Одесити ж могли покинути четвірку аутсайдерів, але для цього необхідно було здобути перемоги в останніх двох поєдинках.

Криворіжці підійшли до зустрічі в непоганій формі, здобувши три перемоги в останніх п’яти турах, однак "моряки” теж набрали хід. В передніх трьох матчах команда Романа Григорчука взяла 7 очок, не пропустивши жодного гола. Словом, очікувався досить веселий футбол.

Перший тайм виявився симпатичним. М’яч рухався в обидва боки, швидкості були високими, та і моменти виникали хороші. Щоправда, господарі створили всього один гольовий шанс – це Войтіховський на 29-й хвилині зачепився за закидання з глибини, опинившись перед Сарнавським. Богдан встиг скоротити дистанцію й парирував його удар з близької відстані.

Кривбас у своїх атаках був конкретнішим. Зокрема, два класних постріли провів Понєдєльнік. На 23-й хвилині він отримав скидку й бахнув з-за меж штрафного у дальній нижній кут, влучивши у стійку. На 33-й же метушня після кутового завершилась неприємним ударом Андрія метрів з 15-ти – втім, Непогодов продемонстрував шикарну техніку, спіймавши м’яч. Хоча Дебелко вже готовий був добивати.

Зрештою, гості добилися свого перед свистком на перерву. Арбітр нічого не компенсував до першого тайму, однак всього за кілька секунд до його завершення криворіжці заробили кутовий. Подачу з нього Татарков підрізав вздовж лінії воротарського, а Стецьков замкнув скидку – 0:1!

Другий тайм на тлі першого виявився тотальним розчаруванням. Замість довгої підготовки атак зі спробами розкрити оборону суперника через передачу команди почали стріляти з дистанції за будь-якої можливості. Усі ці спроби виявились дуже невдалими. Стандарти теж не виходили.

Навіть за таких умов Чорноморець міг пропустити двічі. Так, на 55-й хвилині Волошин вирвався віч-на-віч з Непогодовим і обійшов його – втім, Назарій випустив м'яч за межі поля. На 73-й же Джеймс віддав пас прямо у власні порожні ворота. Непогодов зміг вибити сферу в останню мить. Більше моментів у Кривбаса не було, і навіть вилучення Джеймса за фол останньої надії на 83-й хвилині гостям не допомогло.

Одесити до 80-х хвилин могли зрівняти рахунок лише раз. Подачу з кутового замкнули ударом за комірець Сарнавського, але той все ж зміг дотягнутись до м'яча. В завершальній же частині зустрічі "моряки" виглядали активніше й навіть робили якісь спроби штурму – вони нічим не завершились. Зрештою, фінальний свисток зафіксував мінімальну перемогу підопічних Юрія Вернидуба

Кривбас набрав 18 очок, обійшов Ворсклу й завершив перше півріччя на восьмій сходинці в турнірній таблиці. Чорноморець, маючи в активі 13 залікових балів, залишається передостаннім, однак у команди Романа Григорчука є ще один матч у цьому році.