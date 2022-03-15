Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне отреагировал на апелляцию россиян относительно отстранения от всех турниров под эгидой ФИФА и УЕФА.

28 февраля российские сборная и клубы были выброшены из международных турниров из-за военного вторжения на территорию Украины. РФС это не понравилось, он подал иск в CAS.

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Одним из требований было приостановление постановления ФИФА и УЕФА на время рассмотрения дела, чтобы российские команды могли продолжать участвовать в соревнованиях. Спортивный арбитражный суд отказал в приостановлении бана на турниры под эгидой УЕФА, говорится в пресс-релизе организации .

Что касается соревнований, организуемых ФИФА, то решение будет принято, вероятно, до конца текущей недели. Следовательно, Россия не может играть с Польшей в полуфинале плей-офф отбора в ЧМ-2022.

Сейчас судебный процесс в CAS продолжается. Производство не будет рассматриваться в ускоренном режиме, дата следующего слушания пока не назначена.