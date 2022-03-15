АЕК підписав з 32-річним футболістом контракт до кінця нинішнього сезону, повідомляє прес-служба "орлів". Одноклубником поляка буде наш Євген Шахов.

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Зауважимо, що саме Гжегож Крихов'як організував втечу легіонерів з російського Краснодара. Згодом ФІФА ухвалила рішення дозволити футболістам переходити в нові команди поза трансферним вікном.

Нагадаємо, 24 лютого Путін розпочав неоголошену загарбницьку війну в України. Вже понад три тижні окупаційні війська вбивають невинних українців та руйнують наші міста. Однак ЗСУ та підрозділи територіальної оборони успішно чинять опір агресору, а світ накладає санкції на Росію.

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