В пятницу 30-й тур чемпионата Италии начали два матча. Отчет о них читайте на "Футбол 24".

Италия, Серия А, 30-й тур

Кремонезе – Эмполи – 1:0

Гол: Дессер, 4

Специя – Лацио – 0:3

Голы: Иммобиле, 35 (п.), Андерсон, 53, Антонио, 89

Удаление: Ампаду, 84 (Специя, вторая желтая карточка)

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Очередной тур итальянского первенства открывал поединок между Кремонезе и Эмполи. Критическое положение "серо-красных" (предпоследняя строчка в турнирной таблице Серии А) заставляло их идти ва-банк. Добиться успеха подопечные Давиде Баллардини смогли уже на первых минутах – сумасшедший пас Серниколы через полполя, Дессер поработал корпусом и точным ударом низом по центру открыл счет в матче. В середине тайма Пикколи мог сравнивать, но замкнул прострел в считанных сантиметрах над перекладиной.

Серникола после перерыва ворвался в штрафную и опасно бил, но мяч пролетел неподалеку от левой стойки. Эмполи во второй сорокапятиминутке почти втрое больше владел мячом, но воплотить это преимущество в забитый гол никак не удавалось. В конце концов, поединок завершился минимальным преимуществом Кремонезе, который набрал 19 очков и остался девятнадцатым. Эмполи с 32-мя пунктами четырнадцатый.

В еще одном матче Лацио на выезде одолел Специю. Бурабия уже на 2-й минуте мог выводить "орлят" вперед, но попал в штангу. Иммобиле во второй половине первого тайма реализовал пенальти за грязный подкат Ампаду, а после перерыва Андерсон удвоил преимущество римлян. В конце матча Ампаду заработал вторую желтую карточку и перечеркнул шансы хозяев хотя бы на ничью. Экс-полузащитник Шахтера Маркос Антонио, который вышел на последние десять минут, успел добить соперника, поставив жирную точку в матче.

Украинский полузащитник Виктор Коваленко попал в заявку "аквилотти", но провел весь матч на скамейке. Как следствие, Лацио набрал 61 очко и идет вторым, Специя с 26-ю баллами семнадцатая.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА ЧЕМПИОНАТА ИТАЛИИ