У п'ятницю 30-й тур чемпіонату Італії розпочали два матчі. Звіт про них читайте на "Футбол 24".

Італія, Серія А, 30-й тур

Кремонезе – Емполі – 1:0

Гол: Дессер, 4

Спеція – Лаціо – 0:3

Голи: Іммобіле, 35 (п.), Андерсон, 53, Антоніо, 89

Вилучення: Ампаду, 84 (Спеція, друга жовта картка)

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Черговий тур італійської першості відкривав поєдинок між Кремонезе та Емполі. Критичне становище "сіро-червоних" (передостання сходинка у турнірній таблиці Серії А) змушувало їх йти ва-банк. Досягти успіху підопічні Давіде Баллардіні змогли вже на перших хвилинах – божевільний пас Серніколи через півполя, Дессер попрацював корпусом і влучним ударом низом по центру відкрив рахунок у матчі. В середині тайму Пікколі міг зрівнювати, але замкнув простріл у лічених сантиметрах над поперечиною.

Сернікола по перерві увірвався у штрафний і небезпечно бив, але м'яч пролетів неподалік від лівої стійки. Емполі у другій сорокап'ятихвилинці майже втричі більше володів м'ячем, але втілити цю перевагу у забитий гол ніяк не вдавалось. Зрештою, поєдинок завершився мінімальною перевагою Кремонезе, який набрав 19 очок і залишився дев'ятнадцятим. Емполі з 32-ма пунктами чотирнадцятий.

У ще одному матчі Лаціо на виїзді здолав Спецію. Бурабія вже на 2-й хвилині міг виводити "орлят" вперед, але влучив у штангу. Іммобіле у другій половині першого тайму реалізував пенальті за брудний підкат Ампаду, а по перерві Андерсон подвоїв перевагу римлян. Наприкінці матчу Ампаду заробив другу жовту картку і перекреслив шанси господарів бодай на нічию. Екс-півзахисник Шахтаря Маркос Антоніо, який вийшов на останні десять хвилин, встиг добити суперника, поставивши масну крапку у матчі.

Український півзахисник Віктор Коваленко потрапив у заявку "аквілотті", але провів увесь матч на лавці. Як наслідок, Лаціо набрав 61 очко і йде другим, Спеція з 26-ма балами сімнадцята.

ТУРНІРНА ТАБЛИЦЯ ЧЕМПІОНАТУ ІТАЛІЇ