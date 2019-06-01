Кремень одолел Минай и стал абсолютным чемпионом Второй лиги

В матче между первыми командами групп А и Б Кремень оказался сильнее Минай.

Вторая лига, "Золотой матч"

Минай – Кремень – 0:1

Гол: Черний, 78

В битве лидеров групп А и Б Второй лиги Украины победил Кремень. Матч проходил на равных, но в конце игры Кремень был более удачлив в реализации моментов. Победу команде из Кременчука принес Черний.

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Таким образом, Кремень стал абсолютным чемпионом Второй лиги Украины. Напомним, обе команды заработали повышение в классе.