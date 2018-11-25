Кравец восстановился от травмы

Украинский форвард Кайсериспора Артем Кравец восстановился от повреждения.

Кравец сможет помочь Кайсериспору в матче 14-го тура турецкой Суперлиги против Трабзонспора, который состоится 1 декабря, сообщает издание fanatik.

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Напомним, Артем травмировался еще 10 октября в спарринге за национальную команду Украины против Италии (0:0).

В текущем сезоне чемпионата Турции Кравец провел 4 матча, однако результативными действиями еще не отмечался.

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