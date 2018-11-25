Кравець відновився від травми

Український форвард Кайсеріспора Артем Кравець відновився від ушкодження.

Кравець зможе допомогти Кайсеріспору в матчі 14-го туру турецької Суперліги проти Трабзонспора, який відбудеться 1 грудня, повідомляє видання fanatik.

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Нагадаємо, Артем травмувався ще 10 жовтня у спарингу за національну команду України проти Італії (0:0).

В поточному сезоні чемпіонату Туреччини Кравець провів 4 матчі, проте результативними діями ще не відзначався.

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