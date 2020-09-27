Украинец Артем Кравец удачно дебютировал за турецкий клуб в матче 3-го тура Суперлиги. Отчет о матче читайте на "Футбол 24".

Суперлига, 3-й тур

Коньяспор – Бешикташ – 4:1

Голы: Шенгелия, 28, 78, Кравец, 63, 81 (пен) – Торе, 90+1

Кравец официально вернулся в Турцию

Коньяспор дома крупно победил Бешикташ. В заявку на поединок попал украинец Артем Кравец, однако в стартовом составе форвард не оказался. "Зелено-белые" уже в середине первой половины встречи вышли вперед.

После перерыва на поле появился Артем Кравец и уже на 63 минуте удвоил преимущество Коньяспора. На этом украинец не остановился и через несколько минут еще и отметился результативным пасом. Это был точно вечер украинца – форвард на 81 минуте оформил дубль с пенальти. Ложкой дегтя в бочке меда стал пропущенный мяч на 90+1 минуте. 4:1 – Артем Кравец феерит в дебютном матче за Коньяспор.

Эта победа стала для "зелено-белых" первой в сезоне. Сейчас команда украинца поднялась на 7 место, Бешикташ, за который играл другой экс-динамовец Домагой Вида, расположился на 11 строчке.

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