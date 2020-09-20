Морозюк не помог Ризеспору избежать поражения от Касымпаши – неудачный матч для украинца
Касымпаша принимала Ризеспор во втором туре турецкой Суперлиги. Отчет о матче читайте на "Футбол 24".
Суперлига, 2-й тур
Касымпаша – Ризеспор – 2:0
Голы: Варга, 13, Кариус, 60
Удаление: Кос (Касымпаша)
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Касымпаша принимала Ризеспор украинца Николая Морозюка, который, к слову, вышел в старте и провел 90 минут на поле. Хозяева начали матч агрессивно и забили уже в начале встречи. До перерыва гостям так и не удалось сравнять счет.
Во втором тайме тоже чувствовалась доминация Касымпаши. На 60 минуте Кариус удвоил преимущество "апачи". После был очень грубый футбол от обеих команд, а хозяева даже получили удаление в конце тайма. 2:0 и команда украинца проигрывает второй раз подряд, занимая последнюю строчку в турнирной таблице. Касымпаша одерживает первую победу в сезоне и располагается на 9 месте.
Отметим, что Николай Морозюк провел довольно неудачный матч в составе турецкого Ризеспора. В его активе лишь две точные подачи с одиннадцати, 20% выигранных единоборств и только один острый пас под удар.
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