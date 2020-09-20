Суперлига, 2-й тур

Касымпаша – Ризеспор – 2:0

Голы: Варга, 13, Кариус, 60

Удаление: Кос (Касымпаша)

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Касымпаша принимала Ризеспор украинца Николая Морозюка, который, к слову, вышел в старте и провел 90 минут на поле. Хозяева начали матч агрессивно и забили уже в начале встречи. До перерыва гостям так и не удалось сравнять счет.

Во втором тайме тоже чувствовалась доминация Касымпаши. На 60 минуте Кариус удвоил преимущество "апачи". После был очень грубый футбол от обеих команд, а хозяева даже получили удаление в конце тайма. 2:0 и команда украинца проигрывает второй раз подряд, занимая последнюю строчку в турнирной таблице. Касымпаша одерживает первую победу в сезоне и располагается на 9 месте.

Отметим, что Николай Морозюк провел довольно неудачный матч в составе турецкого Ризеспора. В его активе лишь две точные подачи с одиннадцати, 20% выигранных единоборств и только один острый пас под удар.

Морозюк отдал победу Фенербахче в матче-открытии турецкого чемпионата, став худшим на поле