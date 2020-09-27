Українець Артем Кравець вдало дебютував за турецький клуб у матчі 3-го туру Суперліги. Звіт про матч читайте на "Футбол 24".

Суперліга, 3-й тур

Коньяспор – Бешикташ – 4:1

Голи: Шенгелія, 28, 78, Кравець, 63, 81 (пен) – Торе, 90+1

Кравець офіційно повернувся в Туреччину

Коньяспор вдома розгромно переміг Бешикташ. До заявки на поєдинок потрапив українець Артем Кравець, проте у стартовому складі форвард не опинився. "Зелено-білі" вже в середині першої половини зустрічі вийшли вперед.

По перерві на полі з'явився Артем Кравець та вже на 63 хвилині подвоїв перевагу Коньяспора. На цьому українець не зупинився і за декілька хвилин ще й відзначився результативним пасом. Це був точно вечір українця – форвард на 81 хвилині оформив дубль з пенальті. Ложкою дьогтю у бочці меду став пропущений м'яч на 90+1 хвилині. 4:1 – Артем Кравець феєрить у дебютному поєдинку за Коньяспор.

Ця перемога стала для "зелено-білих" першою в сезоні. Наразі команда українця піднялась на 7 місце, Бешикташ, за який грав інший екс-динамівець Домагой Віда, розташувався на 11 сходинці.

Морозюк не допоміг Різеспору уникнути поразки від Касимпаші – невдалий матч для українця