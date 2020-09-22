Артем Кравец, который недавно покинул Динамо, возвращается в турецкую Суперлигу.

Артем Кравец официально стал игроком Коньяспора, информирует сайт клуба.

Динамо официально объявило о расторжении контракта с Кравцом – форвард провел в команде месяц

Контракт с форвардом подписан на 2 года. Украинец будет выступать за турецкий клуб под 23-м номером. К слову, Коньяспор завершил прошлый чемпионат на 13-й строчке.

Напомним, Кравец неожиданно покинул Динамо, пробыв в команде всего месяц. До этого Артем выступал за турецкий Кайсериспор, в составе которого в сезоне 2019/20 провел 22 поединка и отметился 9 голами.

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