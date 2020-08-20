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Кравец признался, на что пошел ради возвращения в Динамо

21:36 - Читати українською
Кравец признался, на что пошел ради возвращения в Динамо
Артем Кравец / фото: ФК Динамо

Форвард Динамо Артем Кравец рассказал, на шаг согласился ради возвращения в родной клуб.

"Начнем с того, что я не был свободным агентом, когда Динамо ко мне обратилось. У меня еще был год контракта. Поэтому это просто была моя инициатива. Динамо Киев – это мой родной клуб. Мы быстро обо всем договорились. В принципе я практически не спорил с руководством турецкого клуба. Я согласился на их условия, чтобы быстрее вернуться в Динамо.

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Финансовые потери ради перехода? Да, я пошел на них. Я ничего не скрываю, только не имею права называть цифры. Не думаю, что в этом мире все измеряется деньгами. Я был рад, когда это все закончилось. Радость моей жены – это для меня было гораздо важнее.

За кем из одноклубников соскучился больше всего? На самом деле, немного осталось тех, с кем я играл. Но я буду рад видеть всех ребят. Заочно я их всех знаю, поскольку никогда не пропускал игры Динамо. Следил за ситуацией в команде", – поделился Кравец в комментарии официальному сайту киевлян.

Напомним, форвард присоединился к Динамо на правах свободного агента, подписав контракт сроком на 2 года с опцией продления.

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