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Кравец посвятил гол в ворота Бешикташа своей жене

22:08 51 Читати українською
Кравец посвятил гол в ворота Бешикташа своей жене
Артем Кравец с женой Анной

Нападающий Кайсериспора Артем Кравец забил гол в ворота Башикташа.

Украинский нападающий Кайсериспора Артем Кравец посвятил гол в ворота Бешикташа своей жене Анне, об этом футболист написал на своей странице в Instagram.

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Напомним, Кайсериспор встречался с Бешикташем в 24 туре чемпионата Турции, матч закончился ничьей со счетом 2:2.

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К слову, Артем Кравец попал в заявку сборной Украины на первые матчи отбора к Евро-2020 против Португалии и Люксембурга.

Для тебя @annakravets_ ️ for you

Допис, поширений Artem Kravets (@kravets89)

Теги
Украинцы за рубежом Артем Кравец Артем Кравец Турция Кайсериспор Кайсериспор
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