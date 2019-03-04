Нападник Кайсеріспора Артем Кравець забив гол у ворота Башикташа.

Український нападник Кайсеріспора Артем Кравець присвятив гол у ворота Бешикташа своїй дружині Анні, про це футболіст написав на своїй сторінці в Instagram.

Артем Кравець – про матч з Бешикташем: У нас вкрали третій гол, який був чистим

Нагадаємо, Кайсеріспор зустрічався з Бешикташем у 24 турі чемпіонату Туреччини, матч закінчився нічиєю з рахунком 2:2.

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До слова, Артем Кравець потрапив до заявки збірної України на перші матчі відбору до Євро-2020 проти Португалії та Люксембургу.