toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Туреччина
ЗБІРНА УКРАЇНИ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ РЕАЛ МАДРИД - АЯКС БОРУСІЯ ДОРТМУНД - ТОТТЕНХЕМ

Кравець присвятив гол у ворота Бешикташа своїй дружині

22:08 434 Читать на русском
Кравець присвятив гол у ворота Бешикташа своїй дружині
Артем Кравець з дружиною Анною

Нападник Кайсеріспора Артем Кравець забив гол у ворота Башикташа.

Український нападник Кайсеріспора Артем Кравець присвятив гол у ворота Бешикташа своїй дружині Анні, про це футболіст написав на своїй сторінці в Instagram.

Артем Кравець – про матч з Бешикташем: У нас вкрали третій гол, який був чистим

Нагадаємо, Кайсеріспор зустрічався з Бешикташем у 24 турі чемпіонату Туреччини, матч закінчився нічиєю з рахунком 2:2.

Шевченко оголосив заявку збірної України на матчі з Португалією та Люксембургом – Ракицький поза списком

До слова, Артем Кравець потрапив до заявки збірної України на перші матчі відбору до Євро-2020 проти Португалії та Люксембургу.

Для тебя @annakravets_ ️ for you

Допис, поширений Artem Kravets (@kravets89)

Теги
Українці за кордоном Артем Кравець Артем Кравець Туреччина Кайсеріспор Кайсеріспор
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
  • Вернидуб – найкращий тренер 20 туру УПЛ
    Україна — 14:25173 Вернидуб – найкращий тренер 20 туру УПЛ
22
год
:
15
хв
Реал Мадрид
22:00
Аякс
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук