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Артем Кравец – о матче с Бешикташем: У нас украли третий гол, который был чистым

12:54 9 Читати українською
Артем Кравец – о матче с Бешикташем: У нас украли третий гол, который был чистым
Артем Кравец

Нападающий Кайсериспора Артем Кравец пожаловался на то, что у его команды отобрали победу.

"Очень жаль упустить победу на последних минутах, но еще обиднее что у нас украли 3-й гол, который был чистым! Спасибо всем болельщикам за поддержку", – написал Кравец на своей странице в Instagram.

Кайсериспор благодаря голу Кравца одержал ничью с Бешикташем

Напомним, в 24 туре чемпионата Турции Кайспериспор Кравца сыграл вничью с Бешикташем (2:2), а украинский нападающий забил один из голов своей команды.

Морозюк получил удаление в первом тайме матча между Ризеспором и Фенербахче – команда украинца проиграла

После этого матча команда Кравца и Кучера занимает 7 место в турнирной таблице турецкой Суперлиги и имеет в активе 32 очка.

Теги
Кайсериспор Кайсериспор Украинцы за рубежом Артем Кравец Артем Кравец Турция
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