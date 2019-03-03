Артем Кравец – о матче с Бешикташем: У нас украли третий гол, который был чистым

Нападающий Кайсериспора Артем Кравец пожаловался на то, что у его команды отобрали победу.

"Очень жаль упустить победу на последних минутах, но еще обиднее что у нас украли 3-й гол, который был чистым! Спасибо всем болельщикам за поддержку", – написал Кравец на своей странице в Instagram.

Кайсериспор благодаря голу Кравца одержал ничью с Бешикташем

Напомним, в 24 туре чемпионата Турции Кайспериспор Кравца сыграл вничью с Бешикташем (2:2), а украинский нападающий забил один из голов своей команды.

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После этого матча команда Кравца и Кучера занимает 7 место в турнирной таблице турецкой Суперлиги и имеет в активе 32 очка.