Кравец помог Кайсериспору осуществить камбэк – украинец забил переломный гол

В матче 23-го тура турецкой Суперлиги Кайсериспор вырвал ничью у Коньяспора. Счет и отчет о матче читайте на "Футбол 24".

Турция, Суперлига 2019/20, 23-й тур

Кайсериспор – Коньяспор – 2:2

Голы: Кравец, 45+3, Энрике, 87 – Шахинер, 8, Хаджиахметович, 44

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В очередном туре турецкой Суперлиги команда нашего Артема Кравца принимала на своем поле Коньяспор. Украинец вышел на поле со стартовых минут и отметился результативными действиями. Но обо всем по порядку.

Уже в начале матча "звезды Анатолии" пропустили: полузащитник гостей Омер Али Шахинер удачно сыграл на добивании, когда мяч после удара его одноклубника отскочил от ноги голкипера. Под конец первого тайма "бело-зеленые" удвоили свое преимущество: румынский голкипер хозяев Силвиу Лунг ошибся на выходе после подачи с углового и Амир Хаджиахметович с острого угла пробил между ног голкиперу.

Но в добавленное к первому тайму время хозяева один гол отыграли: наш легионер воспользовался неуверенной игрой голкипера, самоотверженно пошел на мяч и добил круглого в сетку после отскока от вратаря.



Второй тайм прошел в бескомпромиссной борьбе, команда украинца обладала значительным игровым преимуществом и это принесло свои плоды. За три минуты до окончания матча Педру Энрике решился на дальний удар из-за пределов штрафной и сравнял счет в матче.

Ничья оставила Кайсериспор с 16 очками на последней строчке турнирной таблицы, Коньяспор с 21 пунктом пятнадцатый.

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