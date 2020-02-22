Кравець допоміг Кайсеріспору здійснити камбек – українець забив переломний гол

У матчі 23-го туру турецької Суперліги Кайсеріспор вирвав нічию у Коньяспора. Рахунок та звіт про матч читайте на "Футбол 24".

Туреччина, Суперліга 2019/20, 23-й тур

Кайсеріспор – Коньяспор – 2:2

Голи: Кравець, 45+3, Енріке, 87 – Шахінер, 8, Хаджіахметовіч, 44

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У черговому турі турецької Суперліги команда нашого Артема Кравця приймала на власному полі Коньяспор. Українець вийшов на поле зі стартових хвилин і відзначився результативними діями. Але про все по порядку.

Вже на початку матчу "зірки Анатолії" пропустили: півзахисник гостей Омер Алі Шахінер вдало зіграв на добиванні, коли м’яч після удару його одноклубника відскочив від ноги голкіпера. Під кінець першого тайму "біло-зелені" подвоїли свою перевагу: румунський голкіпер господарів Сілвіу Лунг помилився на виході після подачі з кутового і Амір Хаджіахметовіч з гострого кута пробив поміж ніг голкіперу.

Та у доданий до першого тайму час господарі один гол відквитали: наш легіонер скористався невпевненою грою голкіпера, самовіддано пішов на м’яч і добив круглого у сітку після відскоку від воротаря.



Другий тайм пройшов у безкомпромісній боротьбі, команда українця володіла значною ігровою перевагою і це принесло свої плоди. За три хвилини до закінчення матчу Педру Енріке наважився на дальній удар з-за меж штрафного майданчика і зрівняв рахунок у матчі.

Нічия залишила Кайсеріспор з 16 очками на останній сходинці турнірної таблиці, Коньяспор з 21 пунктом п’ятнадцятий.

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