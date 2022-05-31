Спортинг, который занял 17 место в Сегунде 2021/22, спасшись от вылета, решил прекратить сотрудничество с 24-летним левым защитником. Василий Кравец возвращается в Леганес в связи с истечением срока аренды, сообщает официальный сайт испанского клуба.

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Соглашение воспитанника Карпат с мадридским клубом рассчитано еще на год. Это была уже третья аренда левого защитника – раньше он побывал в Луго и польском Лехе. В футболке Спортинга Василий сыграл 39 матчей, забил 1 гол и отдал 2 ассиста.

Что касается другого украинца – Богдана Милованова – то его контракт со Спортингом действует до лета 2024 года. Однако клуб и игрок договорились "оценить ситуацию в ближайшее время". В сезоне 2021/22 украинский правый защитник провел 31 поединок, забил 2 гола.

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