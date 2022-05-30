Союз европейских футбольных ассоциаций подготовил не очень приятные новости для двух игроков Реала – Андрея Лунина и Иско.

Вратарь Андрей Лунин и полузащитник Иско не считаются официальными победителями Лиги чемпионов 2021/22, хотя получили золотые медали и приняли участие в праздновании. Оба не провели на поле ни минуты – в таких случаях УЕФА не признает за футболистами статус победителя. Об этом сообщает SoFoot с ссылкой на Mundo Deportivo.

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Иско с Луниным не попадут в официальный перечень победителей ЛЧ 2021/22, но медали оба игрока лишены не будут. Согласно ст. 11 Регламента ЛЧ, победитель получает 40 золотых медалей без права изготовления дополнительных экземпляров. Эти медали клуб распределяет по своему усмотрению – в Реале не собираются забирать награды у футболистов.

Отметим, Иско уже объявил об уходе из Реала. Судьба Андрея Лунина пока неизвестна – 23-летний украинец интересует ряд известных клубов, а мадридцы уже планируют подписать другого кипера.

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