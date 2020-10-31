Ассист Малиновского в видеообзоре матча Кротоне – Аталанта
20:41 - Читати українською
Кротоне уступил Аталанте в 6 туре Серии А. Смотрите видео голов и обзор матча Кротоне – Аталанта.
Луис Муриэль 26’
Луис Муриэль 38’
26’ Луис Муриэль
38’ Луис Муриэль
Джан Пьеро Гасперини наконец-то выпустил в стартовом составе Руслана Малиновского, и украинец отблагодарил сторицей. Хавбек на 26-й минуте помог открыть счет, ассистировав Муриэлю. Еще до конца первого тайма Луис оформил дубль, а за Кротоне забил Сими. После перерыва команды не забивали.
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Благодаря этой победе Аталанта увеличила свой очковый баланс до 12 пунктов и хотя бы временно поднялась на второе место в турнирной таблице Серии А. Кротоне остался последним.
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