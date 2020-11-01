Кравець відзначився голом у ворота Істанбула, але не врятував Коньяспор від поразки
Коньяспор приймав Істанбул Башакшехір в рамках 7-го туру чемпіонату Туреччини. Читайте звіт на Футбол 24.
Турецька Суперліга, 7-й тур
Коньяспор – Істанбул Башакшехір – 1:2
Голи: Кравець, 70 – Євтовіч, 45, (аг.), Алексіч, 58
Нереалізований пенальті: Скубіц, 21 (К)
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Коньяспор мав розкішний шанс відкрити рахунок, але господарі не змогли реалізувати пенальті, натомість відзначились гості наприкінці першого тайму.
Після перерви Істанбул подвоїв перевагу. Український форвард Коньяспора Артем Кравець зумів відквитати один гол, проте господарям не вдалось вирвати навіть нічию.
Після 7-ми турів Суперліги Істанбул Башакшехір розташувався на 7-й сходинці, Коньяспор – 16-й.
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