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Кравец отметился голом в спарринге Кайсериспора – команда украинца одержала разгромную победу

15:24 30 Читати українською
Кравец отметился голом в спарринге Кайсериспора – команда украинца одержала разгромную победу
Артем Кравец / Сайт Кайсериспора

Форвард Артем Кравец вместе с Кайсериспором активно готовится к возобновлению сезона.

Турецкий клуб провел внутренний спарринг, поделив состав на две команды.

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Кравец и его партнеры (черная форма) оказались значительно сильнее – 3:0. Украинский форвард забил второй мяч, четко пробив мимо голкипера с близкого расстояния. Также экс-игрок Динамо принял участие в атаке, которая привела к третьему взятию ворот.

Артем Кравец провел в текущем сезоне Суперлиги 11 поединков, в которых забил четыре гола. В марте 30-летний нападающий получил вызов в сборную Украины, однако сбор был отменен из-за пандемии коронавируса.

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Гол Кравца на 01:30:

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