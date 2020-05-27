Кравец отметился голом в спарринге Кайсериспора – команда украинца одержала разгромную победу

Форвард Артем Кравец вместе с Кайсериспором активно готовится к возобновлению сезона.

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Кравец и его партнеры (черная форма) оказались значительно сильнее – 3:0. Украинский форвард забил второй мяч, четко пробив мимо голкипера с близкого расстояния. Также экс-игрок Динамо принял участие в атаке, которая привела к третьему взятию ворот.

Артем Кравец провел в текущем сезоне Суперлиги 11 поединков, в которых забил четыре гола. В марте 30-летний нападающий получил вызов в сборную Украины, однако сбор был отменен из-за пандемии коронавируса.

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Гол Кравца на 01:30: