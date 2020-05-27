Кравець відзначився голом у спарингу Кайсеріспора – команда українця здобула розгромну перемогу

Форвард Артем Кравець разом з Кайсеріспором активно готується до відновлення сезону.

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Кравець і його партнери (чорна форма) виявилися значно сильнішими – 3:0. Український форвард забив другий м'яч, чітко пробивши повз голкіпера з близької відстані. Також екс-гравець Динамо взяв участь у атаці, яка призвела до третього взяття воріт.

Артем Кравець провів у поточному сезоні Суперліги 11 поєдинків, в яких забив чотири голи. У березні 30-річний нападник отримав виклик до збірної України, однак збір був скасований через пандемію коронавірусу.

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Гол Кравця на 01:30: