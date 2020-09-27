Форвард Коньяспора Артем Кравец в дебютном матче за новую команду дублем помог своим партнерам обыграть местного гранда – Бешикташ (4:1).

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Во время первого гола 31-летний украинец пробрался в штрафную с левого фланга и точно пробил из острого угла. Второй мяч Артема был забит благодаря пенальти. Стоит отметить, что нападающий в этом поединке еще и отметился ассистом.

Напомним, около месяца назад Динамо объявило о подписании Кравца, но недавно стороны решили прекратить сотрудничество.

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