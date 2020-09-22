Артем Кравець, який нещодавно покинув Динамо, повертається у турецьку Суперлігу.

Артем Кравець офіційно став гравцем Коньяспора, інформує сайт клубу.

Динамо офіційно оголосило про розірвання контракту з Кравцем – форвард пробув у команді місяць

Контракт з форвардом підписано на 2 роки. Українець виступатиме за турецький клуб під 23-м номером. До слова, Коньяспор завершив минулий чемпіонат на 13-й сходинці.

Нагадаємо, Кравець несподівано покинув Динамо, пробувши у команді лише місяць. До цього Артем виступав за турецький Кайсеріспор, у складі якого в сезоні 2019/20 провів 22 поєдинки та відзначився 9 голами.

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