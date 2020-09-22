Паспорт

Дата заснування: 1864 рік (як футбольний клуб – 1900)

Титули та досягнення: чемпіон Бельгії (1 раз), володар Кубка Бельгії(3 рази), переможець Суперкубка Бельгії (1 раз).

Найвище досягнення у єврокубках: Ліга чемпіонів, 1/8 фіналу (2015/16), Ліга Європи, 1/4 фіналу (1991/92).

Прізвиська: "буйволи"

Домашній стадіон: Геламко Арена (вміщує 20 тисяч глядачів)

Головний тренер: Вім Де Декер (Бельгія)

Капітан: Свен Кумс

Гент – Динамо: прогноз на матч плей-офф ЛЧ

Гент біля витоків футболу в Бельгії

Колискою бельгійського футболу є комуна Мелле, яка розташована за 6 кілометрів від Гента. Саме сюди у 1863 році ірландський учень школи-інтернату Сіріл Бернард Моррог приїхав на канікули, а серед його речей виявився м'яч. Саме так футбол з'явився на бельгійській землі. Колишні студенти тамтешнього коледжу пізніше будуть брати участь в створенні багатьох інших футбольних клубів і навіть Бельгійської футбольної асоціації.

Королівська атлетична асоціація Гент – одна з найстаріших спортивних організацій Бельгії. Легкоатлетичні та секція хокею на траві були започатковані ще в 1864-у році. Футбольний клуб почав функціонувати у 1900-у році. Спочатку він на французький манер називався Гонтуаз (La Gantoise) – у франкомовній частині Бельгії досі використовують цю назву. Однак у футбол в Генті регулярно почали грати на два десятиліття раніше – з 1879 року. У 1895-му тамтешня спортивна організація була єдиною, яка не представляла Брюссель на першому засіданні Бельгійського союзу спортивних змагань – попередника бельгійської футбольної асоціації.

Своє прізвисько – "буйволи" – клуб отримав на початку ХХ століття, але його коріння сягаає дещо далі. Зараз на кожному домашньому матчі ви почуєте, як публіка скандує: "Буффало! Буффало! Гент!" Це гасло стало традицією у 1920-х роках, а виникло в 1895-муі, коли знаменитий американський цирк Барнума і Бейлі за участю Вільяма Коді, відомого також як Буффало Білл, вперше відвідав місто Гент. Під час шоу глядачів заохочували викрикувати слова "Буффало! Буффало!" Група студентів у Генті згодом ввела гасло як вітання у своє повсякденне життя. Навіть короля Альберта у 1913-му в Гентському університеті зустріли викриками: "Буффало! Буффало!".

Під час Олімпійських ігор 1920 року в Антверпені бельгійський спортсмен Омар Смет, який був членом спортивного відділу KAA Гент, на ритмічні оплески американської делегації відповів студентським викриком "Буффало! Баффало!". Саме ця подія остаточно закріпила за КАА Гент прізвисько "буффало" (буйволи. – примітка). Асоціація вперше використовувала цю назву у випуску свого журналу за 1921 рік, а голова індійського вождя вперше з'явилася на прапорі уболівальників футбольного клубу в 1924 році.

Дві трагедії на фоні матчів проти Реала та Пеле

На початку ХХ століття тоді ще Гонтуаз був близьким, щоб закріпитися в еліті бельгійського футболу. Клуб виграв другий дивізіон у сезоні-1912/13, але вже через рік у Європі вирувала Перша світова війна. Із 800 членів спортивної асоціації 300 поїхали на фронт. 29 учасників так і не повернулися. Під час війни КАА Гент втратила свої позиції на території Альбертлана, де базувалися спортивні та адміністративні споруди. У четвер, 9 грудня 1915 року, в роздягальнях спалахнула пожежа, в результаті чого вся дерев'яна конструкція згоріла за якихось 45 хвилин. Після Першої світової війни спортивні споруди на Альбертлані були конфісковані.

Період розквіту настав уже після Другої світової. Гент перебував серед лідерів, вершиною чого стала перемога у Кубку Бельгії 1964 року. Окрім того, у клубі пишаються ще однією подією. 8 червня 1957-го команда провела виставковий матч проти чинного володаря Кубка європейських чемпіонів – мадридського Реала. Щоб гідно протистояти "вершковим" навіть довелося тимчасово позичати гравців у інших місцевих клубів. Важко сказати, що це допомогло – Гент отримав від більш статусного суперника 9 "сухих" м'ячів. Через два роки у Бельгію завітав Сантос з 18-річним Пеле у складі. Гола Короля футболу виявилося замало – "буйволи" перемогли з рахунком 2:1. Щоправда, за рік бразильці взяли переконливий реванш – 5:2.

1 червня 1952 року – найжахливіший день в історії Гента. 35 членів клубу та вболівальників загинули на півночі Франції. Вони були на прогулянці, яка стала компенсацією від туристичної автомобільної компанії за скасування поїздки до Стандарда де Льєж. Їхній автобус пропустив поворот прямо перед тим, як перетнути вузький міст, і впав у воду. 7 червня відбулися масові похорони.

Тернистим шляхом до зірок

Остання третина ХХ століття в історії Гента нагадує гойдалки. Клуб то вилітав, то повертався в еліту. Вдруге виграв національний Кубок (1984) і дебютував у єврокубках, а згодом знову покинув найвищий дивізіон. Ба більше, наприкінці 90-х клубу цілком серйозно загрожувало зникнення. Керівництво не впоралося з витратами на реконструкцію стадіону і загнало клуб у величезні борги. Загальна сума склала майже 1 мільярд бельгійських франків (близько 23 млн доларів). Зміна правління допомогла розібратися з хаосом, а від зникнення врятувала мерія. Влада Гента викупила стадіон, зробила важливі фінансові вливання та допомогла у пошуках нових інвесторів. КАА Гент взяв курс на виховання та продаж молодих талантів. Всього за перші десять років нового тисячоліття на продажу гравців було зароблено 45 мільйонів євро, що остаточно дозволило звільнитися від величезної гори боргів.

Разом із повернення фінансової стабільності з'явилися і спортивні успіхи. Команда перестала бути постійним учасником боротьби за виживання і почала задивлятися на більше. Вже у 2008-му Гент дістався до фіналу Кубка Бельгії, а через два роки виграв цей трофей втретє і на цей момент востаннє у своїй історії. Тоді ж, у 2010 році, як віце-чемпіони "буйволи" вперше здобули право зіграти бодай у кваліфікації Ліги чемпіонів. Однак їхні пригоди завершились лише одним раундом, а кривдником стало... київське Динамо!

Завоювавши своє перше чемпіонство у 2015 році, Гент закріпив свій успіх у Лізі чемпіонів. Бельгійці відразу потрапили до групового турніру в квартет разом із Валенсією, Ліоном та Зенітом. "Буйволи" по разу обіграли кожного суперника, набрали 10 очок та стали першим бельгійським клубом, який вийшов у плей-офф Ліги чемпіонів. Щоправда, стадія 1/8 фіналу була останньою – німецький Вольфсбург виявився занадто "міцним горішком". Через рік бельгійців чекала група Ліги Європи, де команда посіла друге місце слідом за донецьким Шахтарем, а в 1/16 фіналу сенсаційно вибила лондонський Тоттенхем. Потім Гент провів два роки без основних раундів єврокубках, щоб повернутися у сезоні-2019/20, виграти групу з Олександрією, Вольфсбургом і Сент-Етьєном, та в першому ж раунді плей-офф поступитися Ромі на чолі з Паулу Фонсекою.

Гент проти українців

Останніми роками Гент – частий гість в Україні. З представниками УПЛ бельгійці зіграли 6 матчів, у яких здобули одну перемогу, одну зустріч звели до нічиєї і зазнали чотирьох поразок. Проте, як ми вже згадували вище, вперше "буйволи" завітали в Київ. Влітку 2010-го вони протистояли Динамо у третьому раунді кваліфікації ЛЧ. Вдома столична команда здобула легку перемогу завдяки голам Ярмоленка, Шевченка (нинішній наставник збірної тоді записав у свій актив ще й асист) та Зозулі. У рідних стінах Гент пропустив все ті ж 3 м'ячі, але спромігся на гол престижу у виконанні Елімана Кулібалі. За киян забивали Гармаш, Мілевський та Гусєв, який зараз асистує Мірчі Луческу. Брав участь у тому протистоянні ще один помічних румунського фахівця – Огнен Вукоєвіч провів обидві гри без замін.

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Наступного разу Гент завітав в Україну вже восени 2016-го. Жереб відправив бельгійців у групу H Ліги Європи з донецьким Шахтарем. "Гірники" влаштували справжнє побиття суперника, двічі відправивши у його ворота по 5 м'ячів. Для розуміння, наскільки давно це було, зауважимо, що тоді за донеччан забивав навіть Максим Малишев. Щоправда, таке приниження від Шахтаря не завадило Генту випередити Брагу та Коньяспор і вийти у плей-офф. Саме в тому розіграші "буйволи" вибили Тоттенхем, але вже в 1/8 фіналу вилетіли від земляків із Генка.

Востаннє українські уболівальники бачили Гент наочно минулого сезону – знову група Ліги Європи звела його з представником УПЛ. Однак Олександрія не змогла підтримати традиції наших грандів. У Львові команда Володимира Шарана ще спромоглася вибороти нічию, але у Бельгії набрати очки не вдалося. Тепер "буйволам" належить здійснити захід на друге коло. Знову їхнім суперником буде Динамо, але цього разу кияни вже не будуть беззаперечним фаворитом.

Розібрана команда перед Динамо

Передусім, для українського уболівальника Гент цікавий тим, що там виступає три наших співвітчизники. До того ж усі вони не пасуть задніх. Ось такий парадокс – команда страждає від наших клубів у єврокубках і є однією з базових для "синьо-жовтої" збірної. Ігор Пластун стабільно грає в основному складі. Роман Безус є постійним гравцем найближчої ротації. Звісно, найуспішнішим у цій трійці є Роман Яремчук. Нападник збірної України – гравець основи і лідер роздягальні Гента. У минулому сезоні він записав у свій актив 17 голів у 30 матчах, ставши другим бомбардиром Гента.

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Відразу зауважимо, що перед нами вже не той колектив, який рік тому приїжджав на Арену Львів. Найкращий голеодор Джонатан Девід (23 м'ячі) за 32 млн євро перебрався у французький Лілль. Основний голкіпер Томаш Камінскі вирушив у англійський Блекберн. Покинули Бельгію Мікаель Лустіг, Брехт Деягере, Георгій Квілітая та низка менш важливих виконавців. Зате група новачків відразу отримала місце в основі. Найбільше змін зазнали захисні редути, де в нинішній кампанії стабільно грають Ніклас Дорш (прийшов із Хайденхайма), Діно Арсланагіч (Антверпен), Джордан Ботака (Сент-Трюйден). Місце у воротах тепер належить Даві Рофу (Андерлехту). Ніклас Кумс повернувся у команду вже на повноцінній основі (минулого сезону була оренда). Однак капітан, який виграв із Гентом чемпіонство 2015-го, проти Динамо не зіграє через травму.

Тренерське божевілля

Не дивно, що такі масові пертурбації вартували команді стабільності на старті сезону. Перші два матчі у новій кампанії Гент програв, а керівництво похапцем звільнило Йєса Торупа, який протягом двох років очолював "буйволів". Ласло Болоні прославився тим, що був першим тренером, який залучив Кріштіану Роналду до гри на професіональному рівні, але цього виявилося занадто мало для Бельгії. Фахівець посварився з роздягальнею, що призвело до відкритої гнівної заяви Романа Яремчука. Очевидно, що українець на правах лідера колективу говорив не за себе, а за всю команду. Зрештою, Болоні був звільнений через 25 днів після призначення.

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Наразі виконувачем обов'язків головного тренера є Вім Де Декер. Для 38-річного бельгійця це не перший досвід самостійної роботи. У сезоні-2016/17 він очолював Антверпен, з яким виграв другий дивізіон. Проте в еліті командою керував уже згаданий Болоні, а Де Декер погодився стати його асистентом. Саме звідти цей тандем і перебрався у Гент. Тепер Вім самостійно тренує "буйволів" і вже здобув дві перемоги у двох матчах.

Саме у такому стані Гент підходить до важливого протистояння з Динамо. Розібраний, але дуже перспективний колектив, який наразі сам не розуміє, у що він може грати. Якщо Мірчі Луческу вже вдалося привнести у київський клуб стабільність та почати здобувати результати, то у "буйволів" це лише попереду. Киянам залишається лише скористатися проблемами суперника.

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