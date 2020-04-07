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Кравец объяснил, почему считает российский чемпионат сильнее украинского

09:23 205 Читати українською
Кравец объяснил, почему считает российский чемпионат сильнее украинского
Артем Кравец / УАФ

Нападающий Кайсериспора Артем Кравец сравнил чемпионаты России и Украины и поделился мнением относительно сложных взаимоотношений между двумя соседними странами.

"Российский чемпионат сильнее украинского, ведь у них нет проблем с войной в стране. До войны это было прямо пропорционально. Говорить о политике – ходить по тонкому льду. Ты в любом случае скажешь, что кому-то не понравится.

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А это такая тонкая ситуация в отношениях двух народов, которые были братскими. Сложно высказываться... Лучше не высказываться, чтобы не обидеть кого-то. Ведь сколько людей, столько мнений.

Не готов дать интервью об отношениях между Украиной и Россией, потому что не разбираюсь, не лезу туда. Понимаю, что в этой ситуации ничего не могу сделать, не могу повлиять. Очень хотел бы, чтобы это все закончилось как можно быстрее и перестали умирать люди. Считаю, что узнавать этом из СМИ, по словам кого-то, и потом выражать свои мысли, неправильно", – отметил Кравец в прямом эфире Instagram.

К слову, в нынешнем сезоне чемпионата Турции Кравец провел 11 матчей, в которых отметился 4 голами и ассистом.

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Украинцы за рубежом Россия Кайсериспор Кайсериспор Артем Кравец Артем Кравец
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