Кравец назвал причины, почему не вернется в Динамо

Нападающий Кайсериспора Артем Кравец сомневается, что сможет когда-то еще раз примерить футболку Динамо.

"Этот вопрос нужно обсуждать, когда он будет в теме, но я думаю, что такой темы уже не возникнет. В Динамо, и в Европе существует мнение, что после 31 или 32 лет футболиста потихоньку начинают списывать. А я люблю футбол и хотел бы играть как можно дольше, насколько мне позволит здоровье.

Динамо нужен новый тренер, – Кравец

Одним из плюсов перехода в Турцию было то, что здесь не смотрят в паспорт, если ты на уровне и готов – играй хоть до 40 лет. Сейчас мне будет 31, а в Динамо есть достаточно молодых нападающих", – цитирует Кравца tribuna.

Напомним, Артем покинул Динамо в 2018-м. В нынешнем сезоне чемпионата Турции Кравец провел 11 матчей, в которых отличился 4-мя голами и ассистом.

"Пропустив від Італії – і тут почалося": Андрій Пятов – про Динамо, сімейну драму, хрещеного батька і "пора закінчувати"