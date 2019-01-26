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Кравец и Кучер помогли Кайсериспору выстоять в меньшинстве против Бурсаспора

26 января 18:17 157 Читати українською
Кравец и Кучер помогли Кайсериспору выстоять в меньшинстве против Бурсаспора
Кайсериспор – Бурсаспор / Фото ФК Кайсериспор

Состоялся поединок 19-тура турецкой Суперлиги Кайсериспор – Бурсаспор.

Турецкая Суперлига 19-й тур

Кайсериспор – Бурсаспор – 1:1

Голы: Сепунару, 48 – Эрдоган, 30

Удаление: Менса, 55 (К)

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Гости сильнее начали поединок, за что были вознаграждены голом уже на 30-й минуте. После перерыва игроки Кайсериспора выровняли положение и даже могли замахнуться на камбэк, но удаление Менса испортило планы хозяев.

Украинский форвард Артем Кравец вышел в стартовом составе Кайсериспора, но удаление вынудило тренера заменить игрока во втором тайме. Его соотечественник Александр Кучер появился на поле на 74-й минуте и помог хозяевам удержать ничью ценой желтой карточки.

Теги
Украинцы за рубежом Турция Александр Кучер Александр Кучер Артем Кравец Артем Кравец Бурсаспор Бурсаспор Кайсериспор Кайсериспор
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